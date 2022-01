Mobilità ciclistica, un corso di formazione in Provincia

Martedì 1 febbraio 2022 dalle 9 alle 13 a villa Recalcati si terrà il webinar “Il ruolo e gli strumenti degli enti locali per sviluppare la mobilità ciclistica”, secondo incontro del percorso formativo gratuito per enti locali e professionisti del settore finalizzato ad approfondire la tematica della mobilità leggera casa – lavoro, realizzato grazie ai finanziamenti ed al partenariato del progetto Interreg Italia Svizzera TI CICLO VIA e del progetto MOVE ON.

Due i relatori dell’incontro: per la prima parte Andrea Burzacchini, consulente Ambientale e Ceo di Aiforia, che parlerà delle funzioni e degli impegni di un ente locale per la mobilità leggera. Per la seconda parte Valerio Montieri,architetto e membro del Direttivo Nazionale di FIAB che, dopo aver fatto l’analisi del territorio e degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (PGT, PUMS, ecc.) individuerà strumenti innovativi di pianificazione e programmazione territoriale per lo sviluppo di una mobilità ciclistica espressamente finalizzata alla mobilità leggera casa-lavoro, integrandola con altre azioni e progetti specifici.

Per parteicipare, le iscrizioni sono aperte compilando il form al seguente link: https://forms.gle/ba6thu7qYEhYNeg68