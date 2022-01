Dal Luinese arrivano segnali importanti della ripresa economica in provincia di Varese. Spm spa, storica azienda metalmeccanica di Brissago Valtravaglia che dà lavoro a duecento persone, nel 2021 ha assunto trentotto collaboratori: venticinque a tempo indeterminato, dieci a tempo determinato e tre stagionali. L’azienda è ancora alla ricerca di nuovi profili da inserire nella ricerca e sviluppo, nell’ufficio tecnico e commerciale, ma cerca anche fresatori, addetti alla serigrafia e alla trafila. La proprietà sta inoltre costruendo un nuovo capannone di circa duemila metri quadrati. (nella foto Giovanni Berutti presidente di Spm spa)

UN’AZIENDA SOCIALMENTE RESPONSABILE

Spm ha diversificato la sua produzione in tre settori: automotive, sport e fashion. Una scelta che ha permesso all’azienda della famiglia Berutti di reggere l’impatto della crisi perché le singole business unit si sono alternate e compensate generando collaborazioni positive che hanno permesso all’azienda di aggiudicarsi importanti progetti per il futuro.

Il 2021 ha coinciso con l’inizio di un ulteriore percorso importante: l’azienda ha infatti iniziato la procedura per ottenere la certificazione di responsabilità sociale SA8000. Un obiettivo fondamentale in quanto certifica che l’azienda opera in modo responsabile ed etico nei confronti di tutti i suoi collaboratori. Una sensibilità che è espressione del dna di questa azienda metalmeccanica, da sempre molto attenta ai dipendenti, alle loro famiglie e al territorio. Inoltre, anche nel 2021 come ogni anno, l’azienda ha ospitato studenti in tirocinio, stagisti e organizzato visite scolastiche d’orientamento, mantenendo attivi i progetti di scambio culturale con istituti professionali tedeschi e francesi.

L’ATTENZIONE AI GIOVANI E AI COLLABORATORI

Anche nel 2021, come ormai da tradizione, Spm ha donato dieci borse di studio ai figli dei dipendenti “meritevoli” iscritti alle scuole superiori. Un modo per sottolineare l’importanza dello studio per la crescita personale e la formazione professionale dei giovani, per valorizzare e premiare l’impegno, il merito ed il raggiungimento dei risultati. Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi all’aperto in condizioni di sicurezza prima della chiusura natalizia, sono state inoltre premiate le persone con anzianità importanti: 35, 30, 25, 20 e 15 anni di collaborazione.

