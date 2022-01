Orientamento scolastico: una guida alla scelta della scuola superiore

Ci siamo passati tutti: la scelta della scuola superiore è un passaggio delicato. Si tratta di un momento durante il quale riflettere sulle proprie aspirazioni e ambizioni, ma anche sulle passioni che potrebbero trasformarsi nel lavoro della vita.

Ma come orientarsi nella giungla di indirizzi e percorsi disponibili? La risposta non è mai scontata e deve tener conto di una serie di importanti variabili: i trend del mercato del lavoro, gli sbocchi professionali, il tessuto economico locale e, non da ultimo, le attitudini e le caratteristiche personali. Un compito non facile, per una giovane persona in divenire, ma necessario.

Come trovare la scuola giusta

In collaborazione con la Provincia di Varese, VareseNews ha realizzato una serie di approfondimenti dedicati al mondo dell’istruzione e della formazione professionale dove sono raccolte informazioni, testimonianze e dati che possono rivelarsi utili per famiglie e studenti nella scelta della scuola superiore.

Per concludere: cinque consigli per la scelta della scuola superiore