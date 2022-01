Perdita d’acqua in via Vetta d’Italia, lunedì altri possibili disagi a Varese ed Arcisate

Non hanno avuto una soluzione definitiva i lavori per risolvere la perdita idrica dalla rete di distribuzione LeReti in via Vetta D’Italia a Varese, che già hanno comportato interruzioni dell’acqua “a singhiozzo” per gli utenti della frazione di San Fermo nelle giornate di mercoledì e giovedi.

Così il gestore è costretto, a partire dalle 8.30 di lunedì 24 gennaio, a intervenire con attività di scavo e opere idrauliche sul sedime stradale della stessa via Vetta d’Italia, più precisamente all’altezza del civico 19.

Per poter effettuare la riparazione, LeReti procederà al sezionamento della rete distributrice della zona; attività che potrebbe di nuovo comportare la sospensione temporanea dell’erogazione idrica o possibili riduzioni delle portate e delle pressioni di esercizio nel quartiere di San Fermo a Varese e in una parte del territorio di Arcisate.

L’inizio delle attività idrauliche è previsto dalle 10 e si concluderà entro le 17 di lunedì stesso: LeReti segnala agli utenti che potranno permanere alcuni fenomeni di opalescenza o intorbidimento dell’acqua e consiglia perciò di farla scorrere prima dell’utilizzo. Il personale di Lereti assicura infine che attuerà tutte le modalità tecniche ed organizzative per limitare il più possibile i disagi arrecati alla viabilità ed alle utenze interessate.

LE VIE DOVE POTRANNO ESSERCI ULTERIORI DISAGI

A Varese:

Via Vetta D’Italia

Via Landro

Via Pergine

Via Pastori

Via Rovereto

Via Valmalenco

Via Del Roccolo

Via Valsassina

Via Valsugana

Via Valcamonica

Via Valtellina

Via Monfalcone

Via Val Gardena

Via Tarvisio

Via Della Pace

Via Val Di Sole

Via Val Pusteria

Via Dobbiaco

Via Presolana

Via Sette Termini

Via Monte Cristallo

Via Abbazia

Via Isarco

Via Val Di Non

Via Brioni

Via Brennero (tratto)

Via Mirabello

Via Tolminio

Via Passiria

Via Valmalenco

Via Oslavia

Via Monte Cevedale

Via Duino

Via Monte Confinale

Via Trafo

Via Valceresio

Via Valsolda

Via Valle Olona (parte alta)

Nel Comune di Arcisate:

Via Varese

Via S.S. Giacomo e Filippo

Via Martiri della Libertà

Colle dei Carpi

Caio Mario

Via Don Baggiolini (tratto)