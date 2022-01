Intervento urgente per LeReti a Varese , acqua a singhiozzo a San Fermo da ieri

Acqua a singhiozzo per molte vie del popoloso rione di San Fermo a Varese da ieri pomeriggio, mercoledì 19 gennaio 2022: a comunicarlo è statala società LeReti con due comunicati urgenti nella giornata di ieri pomeriggio e di questa mattina.

Per effettuare la riparazione definitiva della perdita idrica lungo la rete di distribuzione di via Vetta D’Italia, la società ha infatti la necessità di procedere “alla temporanea sospensione dell’erogazione idrica presso le utenze” di un lungo elenco di vie, ricomprese nei quartieri di San Fermo e Valmonte: oltre alla direttamente coinvolta Vetta d’Italia, sono in tutto trentotto. Dalla mattina di oggi, giovedì 20, sono coinvolta anche alcune vie di Arcisate: si tratta di via Varese, via S.S. Giacomo e Filippo, via Martiri della Libertà, Colle dei Carpi, Caio Mario, e un tratto di via Don Baggiolini.

L’intervento, e la conseguente interruzione dell’erogazione delle acque, hanno carattere di urgenza e, secondo quanto spiega la società, saranno concluse entro la serata di oggi.

LA LISTA DELLE VIE COINVOLTE A SAN FERMO