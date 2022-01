Presentata la nuova maglia dell’Eolo-Kometa Cycling Team

“La maglia è cambiata. Sono cambiati i colori, si sono aggiunti i nomi di nuovi compagni di viaggio. Ma una cosa non è cambiata e non cambierà mai: l’orgoglio con cui verrà indossata, ogni volta. Chi si metterà addosso questa maglia, la vivrà come una seconda pelle: onorandola, e sentendola sua ogni giorno”. Ivan Basso, direttore sportivo della Eolo-Kometa Cycling Team, presenta così, con un post su Facebook, la nuova maglia del team. (le foto della galleria sono di Maurizio Borserini).

Come da regolamento il primo gennaio è stato possibile presentare la nuova maglia. Tra le novità spicca una fascia bianca sulle maniche, oltre alla presenza degli sponsor Burger King, Elmec e Kratos.

È realizzata da Gobik, marchio di abbigliamento spagnolo che già l’anno scorso ha prodotto le maglie. Non cambia la tonalità di azzurro predominante e saranno utilizzate per tutto il 2022.