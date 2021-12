Il “re degli hamburger” sale in sella con la Eolo-Kometa

È stato celebrato a Vergiate l’accordo che legherà la Eolo-Kometa di ciclismo a Burger King Restaurants Italia: la filiale nazionale della grande catena americana di ristorazione veloce è infatti diventato uno degli sponsor principali della squadra che ha la propria sede a Besozzo e ha in Ivan Basso uno dei manager chiave insieme ad Alberto e Fran Contador.

Non un caso: il ristorante di Vergiate è infatti il 230° aperto da Burger King sul territorio italiano e, inoltre, è situato nella stessa area geografica in cui ha base la Eolo-Kometa. Due realtà che nella prossima stagione condivideranno un percorso comune: la squadra ha trovato un partner solido per proseguire nella sua avventura sportiva con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i propri risultati, l’azienda di ristorazione invece si radica ancor più sul territorio nazionale, sposando uno sport molto popolare e rafforzando una serie di scelte tra cui spicca il lancio di ricette con materie prime italiane.

A siglare l’accordo sono intervenuti Ivan Basso per la formazione ciclistica (che in questi giorni sta svolgendo il primo ritiro stagionale in Spagna) e Alessandro Lazzaroni, general manager di Burger King Restaurants Italia. «Il ciclismo è uno sport che appassiona una grandissima quantità di italiani, che richiede spirito di sacrificio e lavoro di squadra per raggiungere risultati ambiziosi: valori che noi, come Burger King – ha detto Lazzaroni – condividiamo appieno per raggiungere traguardi fino a qualche anno fa impensabili, come quello di aprire 230 ristoranti in Italia. Tutto ciò è inoltre coerente con il percorso di riscoperta del territorio italiano e delle sue materie prime di qualità».

Basso dal canto suo ha sottolineato «L’orgoglio, la soddisfazione e la felicità che si possono provare quando si trova un compagno di viaggio nuovo con il quale condividere, immaginare e pianificare. Ho conosciuto le persone che stanno dietro a Burger King, non in ufficio ma sul campo di gara, nella quotidianità del loro lavoro e nella realtà dei loro ristoranti. E ho visto quell’entusiasmo e quella capacità di fare squadra che sono alla base del nostro team».

Dalla Spagna arriva anche il saluto dei fratelli Contador: «Sono felicissimo di avere Burger King nel nostro progetto – spiega Fran, il gm della squadra – Il marchio prestigioso di una multinazionale aggiunge al nostro progetto un valore importantissimo. Insieme a Eolo, a Kometa e ad Aurum, Burger King ci darà la serenità per lavorare e per crescere sempre di più». «Questa per me è una grande notizia – aggiunge Alberto, presidente di Fundacion Contador – perché noi siamo un progetto che sta crescendo passo dopo passo. In questo momento storico è difficile trovare degli sponsor, e se noi cresciamo ancora significa che la strada intrapresa è quella giusta: fatta di freschezza, di valori e di professionalità. Il fatto che un marchio come Burger King abbia creduto in noi è un motivo di orgoglio che ci carica ancora di più per la prossima stagione».