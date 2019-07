Kratos, la natura alleata dello sport

Dopo un trasloco durato 10 mesi dalla precedente sede di Lecco, Kratos, che in greco significa “forza, vigore”, ha inaugurato il suo nuovo punto vendita e produzione a Busto Arsizio, proprio di fianco ad Eolo con il quale condivide la “mente” Luca Spada. Azienda specializzata in medicina naturale, dal 2009 segue anche una sezione sport, nella quale condensa un’esperienza trentennale in fatto di alimentazione ed equilibrio.

Galleria fotografica Inaugurazione negozio Kratos 4 di 5

Kratos è infatti main sponsor dell’Eolo Campo dei Fiori Trail, e al momento dell’inaugurazione ha accolto clienti, curiosi ma soprattutto atleti che hanno sposato la causa dell’azienda, costituita da una filosofia olistica per quanti riguarda lo sforzo fisico e mentale: «Per noi lo sport è un modo per aumentare la consapevolezza di se stessi- si legge sul nuovo sito – quando un atleta tocca il proprio limite, la sua mente deve elaborare nuove soluzioni, ma può farlo solo se il suo corpo è in uno stato di BenEssere e non di sofferenza: sulla base di questo principio è costruito Kratos Sport”. Tra gli ospiti, presente anche l’ex campione e attuale direttore sportivo della Trek-Segafredo Ivan Basso.