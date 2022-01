Ricompare la “discarica” al ponte sulll’Arno di via Macchi a Gallarate

In via monsignor Macchi, nella zona “oltreferrovia” appena al di là del centro storico di Gallarate, ricompare per l’ennesima volta la mezza discarica abusiva. Una brutta scena che si ripete.

«Purtroppo i soliti incivili hanno ricominciato a trattare le rive del torrente Arnetta, che attraversa Gallarate, come discarica a cielo aperto» ci segnala Ambrogio Fanali, nostro lettore sempre attento a questo angolo della città.

E non solo a questo angolo: «La situazione in zona Esselunga ed ospedale è decisamente da terzo mondo» continua Fanali, che già in passato ci aveva segnalato l’abbandono di rifiuti in via Monsignor Macchi (poi rimossi per iniziativa della direzione del supermercato).

«Il problema si ripropone spesso ,ma nessun ente (Aipo e comune) fa nulla per scoraggiare la cosa.

Telecamere e controlli serali potrebbero essere un valido deterrente».