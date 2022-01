Rockit festeggia 25 anni e lancia il servizio “pro”

In occasione del suo 25° compleanno Rockit, magazine di riferimento per la nuova musica italiana, festeggia questo traguardo importante con una grande novità rivolta principalmente ad artisti e addetti ai lavori. Si tratta di Rockit PRO ovvero un servizio in abbonamento, pensato per chi fa musica, che mette a disposizione una serie di funzionalità aggiuntive oltre a quelle già presenti sul portale.

Dal 1997 Rockit rappresenta la più grande comunità di musicisti in Italia, e da allora i musicisti hanno la possibilità di creare un profilo e caricare la propria musica su Rockit. Con l’avvento di Rockit PRO sarà sempre possibile farlo, ma si aggiungeranno una serie di servizi diversificati, pensati per rispondere alle principali esigenze di chi fa musica.

Tantissime sono le funzionalità cui potrà accedere chi aderisce ad uno dei due programmi di Rockit PRO, tra cui: recensioni per singoli ed Ep (al momento garantite solo per i dischi), convenzioni per la stampa di vinili e magliette, servizi di promozione creati ad hoc sui canali social di Rockit, ascolti di brani e album dedicati sul canale Twitch del portale, personalizzazione della propria pagina, un nuovo spazio dedicato allo shop dove ogni artista potrà mettere in vendita il proprio merchandise e infine una serie di webinar a cadenza mensile con i più importanti professionisti del settore.

Gli artisti che aderiranno a Rockit PRO avranno anche la possibilità di avere delle playlist dedicate sulla nuovissima Rockit Radio, una delle principali novità in arrivo per celebrare il 25esimo compleanno che conterrà il meglio delle migliaia di brani e dischi pubblicati su Rockit negli anni con compilation, brani suddivisi per genere musicale e per regione di provenienza e una serie di playlist a cura della redazione.

Rockit PRO è un servizio che non va a sostituirsi alle opportunità presenti sul sito, ma ad ampliarle con la sottoscrizione di un abbonamento con il prezzo più basso possibile. Ascoltare musica gratuitamente su Rockit sarà sempre possibile, e non cambieranno le attuali funzionalità del sito che continueranno ad essere gratuite. A queste si aggiungeranno i due piani proposti da Rockit PRO: un piano base, ovvero “le funzionalità per farti conoscere”, al costo di 55 euro all’anno, e un piano premium, ovvero “le funzionalità per spiccare il volo”, al costo di 95 euro all’anno.

Questo nuovo servizio si rivolge agli artisti che da 25 anni rappresentano i primi lettori di Rockit, che in tutti questi anni hanno fatto parte di questa community. Aderire a Rockit PRO, in questo periodo di profonda crisi dell’editoria musicale, è in un certo senso un atto di fiducia nei confronti di un progetto editoriale che in questo quarto di secolo ha raccontato la nuova musica italiana.

Rockit è una realtà indipendente che vuole continuare a parlare di musica con il proprio punto di vista e senza perdere lo spirito che da sempre contraddistingue questa realtà, offrendo ai musicisti e ai lavoratori della musica il miglior servizio possibile.

Rockit PRO sarà presentato sul canale Twitch di Rockit giovedì 20 gennaio alle ore 17.00

Tutte le informazioni pratiche su Rockit PRO sono disponibili qui:

https://www.rockit.it/w/rockitpro.php

www.rockit.it

FB: @rockit.tuttarobaitaliana

IG: @rockit.it