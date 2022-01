A Samarate arrivano negli uffici quattro persone “Dote Comune”

Anci Lombardia ha pubblicato l’esito delle selezioni relative all’Avviso 14/2021 del 9 dicembre 2021 di “DoteComune” per quattro diversi progetti del Comune di Samarate.

Si tratta di quattro figure selezionate per quattro diverse aree: Dote Comune è un progetto che consente l’inserimento di giovani e disoccupati di Lombardia. Nel caso di Samarate è anche un po’ di ossigeno per il Comune, in forte affanno sul fronte del personale.

Ecco qui gli esiti, con i codici delle persone selezionate.