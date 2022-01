Scontro frontale sul ponte di Cairate: due persone ferite

Grave incidente stradale nella serata di venerdì 7 gennaio a Cairate.

Poco dopo le 21 due veicoli si sono scontrati frontalmente in via Sally Mayer, sul lungo ponte che scavalca l’Olona.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze con il supporto dell’auto medica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Due persone – un ragazzo di 26 anni e un uomo di 52 – sono rimaste ferite, una delle quali, rimasta incastrata nelle lamiere dell’auto, in modo grave. Entrambi i feriti sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso, uno a Legnano e uno al Circolo di Varese.

La strada stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.