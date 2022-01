Servizio civile, cinque posti all’Sos Valbossa di Azzate

La SOS Valbossa di Azzate ha messo a disposizione 5 posti per il Servizio Civile 2022. È possibile aderire entro e non oltre mercoledì 26 gennaio.

Tutta la fase di adesione è presente online al quale si può accedere tramite SPID

“Un anno che ti permetterà di cambiare radicalmente. Un’esperienza che ti darà l’opportunità di aiutare gli altri, imparando a conoscerti meglio raggiungendo e superando i tuoi limiti. Per moltissimi la prima esperienza nel mondo del lavoro, un’opportunità da evidenziare sul proprio curriculum vitae”.

IL SERVIZIO CIVILE SOS VALBOSSA IN SINTESI

• Monte-ore: 25 ore settimanali per 12 mesi.

• Età: tra i 18 e i 28 e 364 giorni.

• Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022

• Attività: corsi di formazione, soccorritore, accompagnamento disabili, centralino.

A questo link ulteriori informazioni e per conoscere l’Associazione oppure contatti sulle pagine Instagram e Facebook.