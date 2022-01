Si parla di Pre Nimega nella nuova puntata di “Malnate da Raccontare”

Chi si ricorda, negli anni ’90, quando alla Pre Nimega di Malnate venivano i corpi militari da tutto il mondo, rendendo unica la marcia non competitiva malnatese, che per anni è stato un appuntamento imperdibile in città e in provincia.

Tante cose sono cambiate da allora, la Pre Nimega esiste ancora ma negli anni ha avuto un forte ridimensionamento, soprattutto sotto la marcia.

Nell’ultima uscita della rubrica di Alvise Luchetta, la nona per l’esattezza, “Malnate da Raccontare” si torna indietro di qualche anno per rivivere gli anni d’oro della manifestazione malnatese.

Buona visione: