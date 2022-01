Si è spento Mario Gugliotta, gentiluomo della comunicazione istituzionale a Varese

Lutto nel mondo della comunicazione varesina: si è spento Mario Gugliotta.

Gugliotta è stato per molti anni il responsabile della comunicazione della sede di Varese dell’Inps, e in questo ruolo aveva contribuito a creare un gruppo di comunicatori istituzionali che per molti anni ha lavorato in sinergia.

Con i suoi modi da gentiluomo, aveva tenuto alto il nome della comunicazione istituzionale di Varese: da qualche anno era in pensione.

I funerali avranno luogo martedì 11 gennaio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Masnago.

Presso la Sala del Commiato di via Mulini Grassi 10 a Varese, lunedì 10 alle 20.30 si terrà un momento di preghiera.

PER LASCIARE UN RICORDO