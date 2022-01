Sospese le ricerche nel Ticino del 66enne di Gallarate disperso a Somma

Sono state sospese dopo tre giorni le ricerche, nella valle del Ticino, dell’uomo di 66 anni disperso da sabato a Somma Lombardo (foto d’archivio).

L’auto era stata ritrovata a Somma Lombardo: da sabato erano state avviate accurate ricerche anche nelle acque del fiume Ticino, man mano discendendo la corrente: sabato i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno scandagliato il fiume fino alle dighe del bacino di Panperduto, domenica si sono spostate più a valle, lunedì sono arrivate a verificare anse e letto del fiume fino a Vizzola Ticino.

Le indagini complessive sono in carico alla Polizia Locale di Somma Lombardo e procederanno d’intesa con il Pm, per cercare tracce del 66enne scomparso. Per ora non vengono divulgate notizie sulla persona.