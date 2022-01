Torna il #giovedidiStradePulite, prima tappa 2022 via Friuli a Varese

Ieri pomeriggio, giovedì 20 gennaio, Strade Pulite ha ripreso le settimanali pulizie del giovedì.



Il bel gruppo di otto volontari ha ripulito a nuovo via Friuli a Varese. Si tratta di un ripasso a distanza di qualche mese, «ciononostante sono stati riempiti ben 15 sacchi di rifiuti (di cui 4 di sole bottiglie di vetro) in un tratto che non misura nemmeno mezzo chilometro», fanno sapere i volontari.

Ad aumentare il lavoro e il raccolto è stata l’individuazione di una discarica seppellita sotto la vegetazione. Recuperati anche un telaio di un divano letto, un materasso, un ferro da stiro, una autoradio, una tanica d’olio motore piena e una bicicletta senza ruote.

Galleria fotografica Raccolta dei rifiuti in via Friuli a Varese 4 di 6

«Grazie e complimenti a Trudie, Maria Rosa, Federico, Massimo, Claudio, e soprattutto alle nuove e motivate forze: Roberto e Mattia insieme al fantastico piccolo Daniel» ha concluso Damiano Marangoni, fondatore di Strade Pulite.