Troppi problemi e poco pubblico, il Cinema di Bisuschio sospende l’attività

Troppi problemi e andare avanti è sempre più difficoltoso. Così, con un breve comunicato, il Cinema Teatro San Giorgio di Bisuschio ha comunicato oggi la sospensione delle attività.

“Considerata la scarsa affluenza di spettatori determinata da una immotivata psicosi collettiva, dall’ingerenza delle piattaforme tv e dal protrarsi della chiusura della strada che ci toglie la visibilità, siamo costretti alla sospensione degli spettacoli. Grazie a coloro che ci hanno seguito e arrivederci a tempi migliori”.

Poche parole che riassumono una situazione drammatica. «Troppi problemi insieme. Così non ce la facciamo ad andare avanti – dice il gestore Giovanni Scaletti – Però non è una chiusura definitiva, ma solo una sospensione momentanea, anche se non sappiamo per quanto tempo si protrarrà».

La sospensione riguarda solo le proiezioni cinematografiche. Gli spettacoli teatrali, che sono in capo ad un’altra gestione, proseguiranno secondo il calendario previsto.