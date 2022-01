Un altro rinvio per la Futura Volley Busto Arsizio, che in questo periodo dell’anno continua a essere frenata dal Covid.

Se la progressiva normalità sanitaria all’interno del gruppo biancorosso era una notizia positiva, questa volta a mettere i bastoni tra le ruote è un focolaio all’interno del team della Tenaglia Altino Volley, prossima avversaria delle cocche.

Il match originariamente previsto per domenica 9 gennaio è stato dunque posticipato a data da destinarsi: a meno di ulteriori novità riguardanti le nuove pianificazioni dei recuperi, il prossimo incontro che vedrà impegnate Lualdi e compagne è fissato per la domenica seguente, il 16 gennaio, in cui la Futura sfiderà la Seap Dalli Cardillo Aragona al PalaBorsani di Castellanza.

«La società – si legge nella nota ufficiale – desidera fare i più sentiti auguri di pronta guarigione ai membri del club Tenaglia Altino Volley alle prese con la positività al Covid-19».