Al Riva di Saronno la seconda edizione dei Giochi della Chimica

Undici squadre formate da giovani studenti. Cinque istituti professionali coinvolti. Quesiti di chimica a risposta multipla a cui gli alunni dovranno saper rispondere in un’ora di tempo. È la seconda edizione dei Giochi della Chimica, l’iniziativa promossa dall’Istituto Tecnico Industriale Statale Giulio Riva di Saronno che vedrà il prossimo venerdì 25 febbraio oltre 40 studenti sfidarsi in una gara di risoluzione di quiz inerenti la chimica.

Coinvolti nella competizione gli istituti professionali Ponti di Gallarate, Cobianchi di Verbania, Setificio di Como, Geymonat di Tradate, Facchinetti di Castellanza, Cannizzaro di Rho e Riva di Saronno. I giochi avranno luogo nell’aula magna dell’istituto saronnese.

Si tratta della seconda edizione dei Giochi della Chimica (nella foto di copertina la prima edizione del febbraio 2020). Gli obiettivi sono quelli di promuovere la collaborazione e lo scambio culturale tra gli istituti scolastici che hanno lo stesso indirizzo di studio e motivare gli studenti al lavoro di gruppo.

“Il torneo è organizzato con la collaborazione della società Lati SpA, tra i più importanti produttori europei di termoplastici tecnici per uso ingegneristico e Vibram SpA, azienda produttrice di esclusivi compound di gomma per suole ad alte prestazioni per lo sport e il lavoro in sicurezza – spiega il comitato promotore dei giochi dell’Istituto Riva -. Entrambe le aziende collaborano da diverso tempo con il nostro Istituto e, oltre che rendere possibili occasioni come questa, garantiscono un proficuo ed interessante coinvolgimento dei nostri alunni nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro nonché nel progetto Generazione di Industria, progetto dell’Unione Industriali della Provincia di Varese, nato per fare rete tra Scuola e Industria e avvicinare i giovani al mondo dell’impresa».

La premiazione delle prime squadre classificate si terrà tra fine marzo e inizio aprile. In palio per le squadre vincitrici ci sono carte prepagate MediaWorld da 150 euro per i primi classificati, da 100 euro per i secondi e da 50 euro per i terzi. È inoltre previsto un buono da 300 euro per la scuola che si classificherà al primo posto.