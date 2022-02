Al via le domeniche gratis ai Musei Civici di Varese

A partire dal 6 marzo riprende l’iniziativa che consente di entrare gratuitamente ai Musei Civici di Varese ogni prima domenica del mese e favorisce la valorizzazione e la conoscenza dei luoghi della cultura attraverso una facilitazione all’accesso per tutti. Sarà quindi possibile visitare il Castello di Masnago e Villa Mirabello dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 con obbligo di super green pass.

In entrambi le sedi, oltre alle collezioni permanenti, sono presenti due grandi mostre aperte fino a settembre 2022.

Presso il Castello di Masnago, la mostra “Giappone: disegno e design. Dai libri illustrati Meiji ai manifesti d’arte contemporanea” espone una collezione di volumi giapponesi appartenenti alla Biblioteca Civica di Varese. Il percorso espositivo curato da Rossella Menegazzo, professoressa di Storia dell’Arte dell’Asia Orientale dell’Università degli Studi di Milano e dalla dott.ssa Eleonora Lanza, propone un viaggio fra le raffinate illustrazioni policrome del Mondo Fluttuante (ukiyoe) realizzate con un processo artigianale di stampa da matrice in legno di ciliegio giapponese, tecnica unica nel panorama mondiale. I volumi, giunti in città ad inizio `900 per fini commerciali in ambito sericolo, servivano da modelli per dar vita ai tessuti, ai kimono, alle giacche haori, ai ventagli pieghevoli e rotondi, ai vasi e agli altri manufatti artigianali entrati nell’immaginario collettivo. La visita prevede un’incursione nell’arte contemporanea con opere di graphic designer giapponesi ispirati dalla tradizione.

A Villa Mirabello, la mostra “Terre d’acqua. La civiltà delle palafitte. L’Isolino Virginia e i laghi varesini tra 5600 e 900 A.C.” celebra il decimo anniversario del sito seriale transnazionale UNESCO “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” presentando al pubblico le più recenti conoscenze in ambito palafitticolo ed esponendo i risultati delle ricerche condotte dagli anni ’90 del secolo scorso fino a oggi nei più importanti insediamenti su palafitta del territorio varesino. Sono esposti, tra gli altri, reperti conservati nel deposito del museo e nel deposito della Soprintendenza; inoltre è presentato al pubblico per la prima volta, dopo il restauro, l’elmo del “ripostiglio della Malpensa”, che entrerà a far parte delle collezioni del museo.

Proiezioni, schermi interattivi e ricostruzioni di interni di abitazioni e di un aratro dell’età del Bronzo permettono ai visitatori di sentirsi parte del mondo antico.

Inoltre al Castello di Masnago la mostra “La bellezza del vivere, passioni di Piero Chiara” è stata prorogata fino al 13 marzo 2022. L’esposizione si concentra su alcuni nodi fondamentali dell’esperienza umana e letteraria di Piero Chiara, poeta, giornalista, intellettuale e narratore di Luino. Organizzata dall’Associazione Amici di Piero Chiara, curata da Francesca Boldrini, Serena Contini e Mauro Novelli, l’esposizione (il cui titolo si ispira a un memorabile racconto dell’autore) restituisce le passioni dello scrittore tra cui spiccano i viaggi, la buona cucina e il gioco, con l’ausilio di cimeli, fotografie, libri, documenti provenienti dagli archivi del Comune di Varese, del Comune di Luino, della Fondazione Mondadori, dall’archivio privato Boldrini Cattaneo e da altri collezionisti.

Tutte le informazioni sono consultabili su www.museivarese.it, mentre per rimanere aggiornati sono attivi i social dei Musei Civici di Varese su Instagram e Facebook.