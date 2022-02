Alfieri: “Grande risultato per il Castello di Belforte, grazie alla giunta Galimberti e alla squadra PD”

«I cinque milioni di euro stanziati dal Ministero dei beni culturali per la messa in sicurezza e il recupero del Castello di Belforte con la nascita del ‘Museo del risorgimento‘ sono una bellissima notizia per la nostra città – dichiara il senatore varesino del PD, Alessandro Alfieri – L’opera era attesa da decenni e finalmente l’obiettivo è stato raggiunto».

«Questo ennesimo importante finanziamento del Governo è figlio del grande lavoro dell’amministrazione Galimberti, capace di mettere in campo progetti seri e una visione della città, supportato a Roma dall’impegno costante e attento degli istituzionali del Partito Democratico, a partire dal ministro Franceschini».

«Sono personalmente molto soddisfatto – conclude Alfieri – il lavoro serio paga sempre e vedere la nostra città inserita nel piano strategico nazionale dei beni culturali è motivo di orgoglio che ci spinge a continuare su questa strada».