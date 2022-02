Franceschini: “Il castello di Belforte sarà la nuova sede del museo del Risorgimento”

A poche ore dalla notizia dello stanziamento dei fondi da parte del ministero della Cultura al castello di Belforte, insieme ad altri 37 siti italiani particolarmente meritevoli di riqualificazione, arrivano anche le motivazioni specifiche di tale contributo.

«Il Ministero della Cultura ha stanziato 5milioni di euro per il nucleo di case denominato “castello di Belforte”, una delle testimonianze storico- architettoniche più interessanti di Varese – spiega il ministro Dario Franceschini nella nota – Risalente al XII secolo, il complesso fortificato nacque sulla piccola collina del quartiere Belforte, in quel periodo scosso da turbolenze politiche e di lotte tra Milano e l’Impero, e assunse un ruolo strategico di primaria importanza a controllo della via comasca verso i passi alpini e a luogo di sosta dell’imperatore Federico Barbarossa durante le sue discese in Lombardia. Acquistato dalla famiglia Biumi per diventare una sontuosa villa, e trasformato negli usi più svariati nel corso dei secoli, alla fine degli anni sessanta del Novecento, il complesso è stato gradualmente abbandonato».

Grazie al finanziamento del Ministero: «Sarà possibile mettere in sicurezza l’intero complesso, recuperandone ad usi culturali gli spazi, con specifica destinazione del pianterreno del corpo centrale ad un museo, permettendo il trasferimento dell’attuale “museo del Risorgimento” dalla sede museale comunale di Villa Mirabello: un progetto strategico che conferma come il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale sia uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese – ha concluso Franceschini – Questo intervento rientra tra i 38 progetti strategici che il ministero ha portato in Conferenza Stato Regioni a conferma della centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo»