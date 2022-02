C’è anche il Castello di Belforte a Varese tra i progetti finanziati dal piano strategico del Ministero della Cultura. Il monumento medioevale varesino è tra i 38 progetti che riceveranno un totale di 200 milioni di euro.

Tale è infatti l’ammontare complessivo degli investimenti per i 38 nuovi progetti e le 3 nuove acquisizioni del patrimonio dello Stato contenuti nel Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” varato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che ha ricevuto oggi, 9 febbraio, il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali.

«Trentotto interventi strategici, diffusi in tutta Italia, e tre nuove acquisizioni che confermano la centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo – Ha commentato il ministro della Cultura, che ha sottolineato inoltre come – il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese».

Il Castello di Belforte, sito antichissimo risalente a poco più che all’anno mille, è in stato di profondo degrado ormai da anni ed era stato oggetto di più di un convegno per recuperarne le sorti. Ora il contributo per riqualificarlo è a fianco di quelli per monumenti come la basilica di San Marco a Venezia o il Museo Egizio a Torino.

«Gli interventi approvati oggi si incardinano nella strategia portata avanti dal Ministero della Cultura negli ultimi anni per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale – spiega la nota del ministero – ponendo al centro i beni e i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale che necessitano di interventi organici di tutela e riqualificazione, di valorizzazione e promozione culturale, anche nell’ottica dell’incremento dell’offerta turistico culturale».

I 199.076.000 euro complessivi sono destinati a finanziare 38 interventi di recupero e valorizzazione per 186.285.510 euro in 16 regioni italiane e 3 nuove acquisizioni al Patrimonio dello Stato di beni immobili per un valore di 12.790.490 euro.