A Besozzo un “viaggio” multisensoriale di luci e voci per scoprire la bellezza della lettura

Da sabato 5 a domenica 20 febbraio dalle 10 alle 18.30 presso la Sala Letture della Biblioteca di Besozzo, via Mazzini 10 l’Amministrazione, nell’ambito del progetto “Liberamente azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura” vincitore del bando Cariplo “Per il libro e la Lettura”, promuove una nuova e stimolante iniziativa: “Parole al buio”.

La Cooperativa Intrecci teatrali, partner del progetto, ha ideato una scatola nera, spazio dove i partecipanti, singolarmente o a coppie entreranno muniti di cuffie audio in un luogo fuori dal tempo, per percorrere un viaggio multisensoriale attraverso un gioco di luci e voci che farà riscoprire il valore delle parole e della lettura. La narrazione immersiva si ispira al racconto “L’anima smarrita” del premio Nobel per la letteratura Olga Tokarczuk, pluripremiata autrice polacca.

Al termine del percorso interattivo i fruitori potranno confrontarsi lasciando un breve commento e avere a disposizione i libri presenti a sorpresa nell’installazione. L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio “Un’esperienza che tutti dovrebbero provare, dieci minuti da dedicarsi per riprendersi il tempo, gustare il senso della parola, guardarsi allo specchio e riscoprire i propri valori.”

L’installazione gratuita, sarà aperta durante tutta la settimana e nel weekend tramite prenotazione ( bibliotecabesozzo@gmail.com tel. 0332/970195-2-229) con l’intento di offrire ai partecipanti un’esperienza innovativa della durata all’incirca di 15 minuti. L’ingresso consentito con super green pass e mascherina FFP2.