Colpo grosso per la Caronnese: vittoria 2-0 a Tortona

Si sblocca in questo 2022 la Caronnese, che a Tortona trova i primi gol del nuovo anno e la prima vittoria (2-0 il finale) dopo tre pareggi e una sconfitta. Una prestazione di grande spessore per i rossoblu che riescono a conquistare i tre punti in casa di una formazione di alta classifica, sperando che questa possa essere la scintilla invocata da mister Manuel Scalise per svoltare la stagione.

LA PARTITA

Scalise conferma il modulo delle settimane precedenti, pur con Galletti e Tunesi viste le squalifiche di Cosentino e Putzolu. L’avvio sorride al Derthona, ma al 16’ la Caronnese passa: azione da fermo e Arpino è come sempre pericolosissimo, il suo colpo di testa beffa Teti con la “schiacciata” che vale il gol che sblocca la partita. La rete galvanizza i nostri ragazzi, ma ancora una volta manca il giusto cinismo. Vernocchi sbaglia una sorta di rigore in movimento, mentre Roberto Esposito calcia altissimo da buona posizione. A dieci minuti dal riposo il colpo di testa di Romairone è più che mai pericoloso, dall’altra parte Rocco sfiora il raddoppio con un tiro che finisce alto di un nulla.

La punta rossoblù, però, si riesce a riscattare in avvio di ripresa: lancio lungo che pesca Roberto Esposito, che salta il marcatore diretto e serve Rocco, che supera Teti con un preciso tocco sotto. Il Derthona prova a reagire ma il muro della Caronnese tiene ancora una volta e anzi i ragazzi di Scalise vanno anche vicini al 3-0 che avrebbe definitivamente chiuso il match. Nel finale il rosso a Filip per doppia ammonizione, mentre la Caronnese esulta per tre punti più che mai importanti. Ora la trasferta di Genova, mercoledì, per il recupero contro il Ligorna. Anche questo fondamentale per risalire la classifica.

DERTHONA-CARONNESE 0-2

MARCATORI: pt 16’ Arpino; st 9’ Rocco.

DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gjura (25’ st Kanteh), Emiliano, Galliani, Luzzetti (21’ pt Speranza); Filip, Procopio; Otelé, Romairone (15’ st Colantonio), Saccà; Diallo. A disp.: Bertozzi, Imperato, Negri, Passage, Akouah, Casagrande. All.: Zichella.

CARONNESE (5-3-2): Ansaldi; Coghetto, Zeroli, Arpino, Galletti, De Lucca; F. Esposito (40’ st Cretti), Vernocchi, Tunesi (17’ st Diatta); R. Esposito (47’ st Boschetti), Rocco (29’ st Ballgjini, 42’ st Folla). A disp.: Angelina, Di Marco, Sardo, Corno.

ARBITRO: Bianchini di Terni.

NOTE: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni. Espulso: 45’ st Filip (D) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Gjura, Colantonio, Emiliano, Procopio, F. Esposito, Coghetto. Angoli 7-2. Recupero 1’, 3’.

SERIE D GIRONE A – XXII GIORNATA

Asti – Borgosesia 2-2; Bra – Lavagnese 1-0; Varese – Novara 0-1; Derthona – Caronnese 0-2; Imperia – Chieri 0-0; Ligorna – Gozzano 0-0; Rg Ticino – Saluzzo 1-0; Sanremese – Pdhae 2-0; Sestri Levante – Fossano 1-2; Vado – Casale 1-4.

CLASSIFICA: Novara 50; Sanremese 40; Varese 39; Derthona, Chieri 34; Gozzano, Bra 33; Borgosesia 32; Casale 30; Pdhae, Vado 28; Casale 27; Sestri Levante 26; Rg Ticino 25; Ligorna 23; Asti 21; Caronnese 20; Fossano 19; Imperia, Lavagnese17; Saluzzo 11.