Compleanno speciale nell’etere: i 40 anni di Radio Deejay

Radio Deejay festeggia oggi, 1 febbraio, i suoi primi 40 anni. L’emittente ora diretta da Pasquale di Molfetta, in arte Linus, ha infatti emesso il primo segnale il 1 febbraio 1982. Da allora tante cose sono cambiate, i fondatori hanno scelto altre strade, tantissimi dei primi speaker sono diventati presentatori, cantanti, attori e hanno segnato gli ultimi decenni del mondo dello spettacolo e della musica in Italia.

Fondata da Claudio Cecchetto, la radio è diretta da Linus dal 1994. Fare una carrellata completa dei nomi che sono passati dai microfoni di via Massena è quasi impossibile: Gerry Scotti, Amadeus, Jovanotti, Fiorello sono solo alcuni dei personaggi che hanno reso Radio Deejay una delle radio più ascoltate e amate dal panorama italiano, oltre alle voci storiche che tuttora riempiono le giornate di milioni di ascoltatori, Nicola Savino, Albertino e la sua squadra del Deejay Time (ora ad M2O, ma con un legame ancora saldo con la radio che li ha visti crescere), da Fabio Volo al Trio Medusa, da Cattelan fino alla Pina, Diego e la Vale o ai Vitiello e al duo del pomeriggio, Niky e Federico Russo.

Fortissimo anche il legame col Varesotto, sia per i tanti protagonisti passati per la Radio sia per il rapporto che gli stessi hanno con il nostro territorio: la Pina e i primi rapper in onda con Albertino (i Sottotono, Tormento, Esa e tutta la loro crew) aveva come base Varese, la Fosca e il suo diario che per mesi ha raccontato l’adolescenza di una ragazza cresciuta a pane e Nautilus, Daniele Bossari che a Varese ci abita e spesso parla del territorio che lo circonda, il Giovane Prete Felice di Saronno diventato ospite fisso dei Vitiello, ma anche le gite domenicali in bici di Linus e Nicola Savino, spesso immortalati in riva al lago di Varese o al Belvedere di Azzate.

Per tutta la giornata di martedì 1 febbraio Radio Deejay avrà un palinsesto rivisitato e nostalgico, con musica che riporta agli anni Ottanta e Novanta, con 40 ore di programmazione no stop con tutti i deejay in onda a riempire la giornata di festa. E a giugno, il weekend del 25, ci sarà una celebrazione in presenza a Parco Sempione a Milano: lo ha annunciato Linus nella diretta della mattina, un bel modo per festeggiare la radio che ha accompagnato tanti anni della vita di moltissimi al suono di “One Nation, One Station”.