Continua l’impegno di Strade Pulite: la squadra luinese interviene in zona Montegrino

Ieri pomeriggio, sabato 19 febbraio, un gran bel gruppo di volontari della squadra luinese di “Strade Pulite”, composto da molte quote rosa e fantastici piccoli uomini e donne, si è occupato di una parte di via Margorabbia, via Brissago e parte della ciclabile a Montegrino Valtravaglia (Va).

Il resoconto parla di circa 15 sacchi di rifiuti riempiti con molta plastica, carta e bottiglie di vetro, recuperati anche una ruota d’auto completa di pneumatico, qualche padella e parecchio materiale da veicoli incidentati.

«Grazie e complimenti a Noelia, Serena, Fabiola, Stefania, Monica, Federico, Damiano e Nadia e Ilaria (in aiuto dal gruppo di Gallarate) e Melissa, Marcello, Maya e gli altri piccoli, grandi, raccoglitori – commenta il fondatore di Strade Pulite, Damiano Marangoni – e soprattutto grazie ai gestori dell’Agriturismo il Torchio, nostro punto di ritrovo, per il piccolo rinfresco preparatoci: bottiglie d’acqua, fette biscottate, marmellata, frutta e una bella torta sbrisolona per tutti».

Il gruppo di Strade Pulite è sempre aperto a nuovi sostenitori: per entrare a far parte del gruppo si può usare questo modulo di contatto.