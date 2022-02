Elezioni 2022, il “contest online” di Cassano Tricolore

In vista delle elezioni comunali 2022 a Cassano Magnago, si attiva anche Cassano Tricolore, gruppo di destra che fa capo ad Andrea Del Piano.

Curioso l’approccio: «All’interno del nostro piccolo laboratorio di idee, abbiamo pensato ad un approccio iniziale più innovativo per le prossime elezioni amministrative cassanesi, in tempi di Covid» dice Del Piano.

«Con gli strumenti messi a disposizione dal web proponiamo un contest, non per gareggiare su Instagram o Tik Tok ma per offrire ai nostri simpatizzanti uno strumento di partecipazione attiva. Con la compilazione di un semplice form sarà concretamente possibile avanzare idee e progetti per la nostra città e, per coloro che si sapranno distinguere in questo, candidarsi in una lista civica andando ad occupare magari un posto in consiglio comunale».

Il modulo da compilare è disponibile appunto online, a questo link.

«Siamo convinti che l’attuale sistema politico non possa continuare a chiudersi in se stesso. In tal senso vogliamo dare un segnale di discontinuità, un tentativo di riavvicinamento dei cittadini alla vita di palazzo. Diamo cosi l’opportunità a chiunque di potersi cimentare in un’esperienza completamente nuova e di poter essere realmente protagonista per il futuro della nostra città».

Cosa si muove in vista delle elezioni a Cassano Magnago

Per le elezioni cassanesi si stan muovendo la coalizione di centrosinistra (che ha già lanciato a sua volta una call per idee per la città), mentre nel centrodestra il dibattito è aperto tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Si discute in particolare sul tema della “discontinuità” (chiesta dalla Lega) rispetto ai dieci anni di amministrazione Poliseno, con l’attuale sindaco che sembra comunque deciso a voler partecipare in modo attivo alla contesa 2022. Si muove anche una lista civica, Progetto Cassano 2032.