Elicottero si schianta sulla A9 a Fino Mornasco

(foto tratta dal video in diretta di CiaoComo)

Un elicottero è caduto intorno alle 16 sulla rampa delll’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, a pochi metri dall’uscita di Fino Mornasco.

I passeggeri del velivolo, 30 e 60 anni, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Erano decollati da poco e non sono stati chiariti i motivi dell’incidente che fortunatamente non ha coinvolti altri mezzi.

La rampa e il tratto di A9 sono stati chiusi. I mezzi di soccorso arrivati sul posto, due ambulanze e un’automedica della Croce rossa, l’elisoccorso, i vigili del fuoco, la Polstrada e carabinieri, hanno lavorato per circa due ore per ricostruire quanto successo e soccorrere i feriti. L’autogru è arrivata intorno alle 18 per rimuovere il mezzo, schiantatosi al suolo sull’asfalto.