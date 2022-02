Fabio Bonometti è il nuovo referente della Lega di Somma Lombardo

La sezione Lega Salvini Premier di Somma Lombardo ha un referente di Circoscrizione dall’estate 2020 e non un segretario come molti pensavano. Non essendoci ancora la possibilità di eleggere un segretario con un direttivo sezionale, a tutte le sezioni è stata data la possibilità di indicare un referente sezionale. Strada che i militanti hanno scelto di intraprendere, comunicando la decisione ai sostenitori martedì 28 gennaio.

È stato indicato, quale referente sezionale Fabio Bonometti, componente attivo della sezione dal 2018, tale scelta è stata comunicata al commissario provinciale Stefano Gualandris che ha ratificato la decisione.

Dal 2015 al 2020, la sezione è stata guidata, come Segretario, dal consigliere e capogruppo in consiglio comunale Alberto Barcaro, persona che ha saputo seguire le vicende interne nel corso degli anni portando a capo della sezione cittadina le Feste Provinciali e Nazionali del movimento. Lo ha visto candidato Sindaco alle scorse elezioni Amministrative cittadine, e attuale Vice Presidente della Provincia, risultato raggiunto grazie alla volontà di più di 100 amministratori della provincia.

“Siamo certi che il nuovo referente sarà in grado di indirizzare e seguire la sezione di Somma Lombardo diventando un punto di riferimento per tutti, cittadini compresi. Buon lavoro Fabio”, ha commentato Barcaro.