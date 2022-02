Fumano uno spinello ai Giardini di Varese mentre passano i poliziotti: denunciato 17enne di Somma Lombardo

Nel corso di un servizio congiunto effettuato dai poliziotti di quartiere della Questura di Varese e da personale della Polizia Locale del Comando di via Sempione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Milano un diciasettenne di Somma Lombardo.

Il giovane è stato sorpreso dagli agenti all’interno dei giardini Estensi in compagnia di altri coetanei che avevano appena finito di fumare uno spinello poco lontano dall’area giochi. I poliziotti, sentendo l’odore si sono avvicinati ai ragazzi che hanno negato ogni addebito.

Una ragazza del gruppo, resasi conto di non poter nascondere l’evidenza, ha ammesso di aver fumato della marijuana e di averlo fatto con gli amici in sua compagnia. Gli agenti hanno proceduto ad un controllo approfondito di tutti i ragazzi: uno di loro, vistosi ormai scoperto, ha consegnato un involucro contenente alcune dosi di marijuana e hashish del peso complessivo di circa 30 grammi. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita a suo carico, ha permesso di rinvenire e sequestare due grossi barattoli in vetro, occultati nella sua camera, contenenti marijuana per un un totale di 160 grammi, oltre ad un bilancino e vario materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reatio di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.