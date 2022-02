Il rock contro la violenza sulle donne, serata all’Old Jesse di Saronno a sostegno di Icore

Il rock contro la violenza sulle donne. È questo il messaggio che l’Old Jesse, storico locale di Saronno, vuole trasmettere con una serata dedicata al sostegno del centro antiviolenza Icore di Gorla Maggiore, in vista dell’8 marzo. La serata dedicata alla musica e alla buona causa si intitola “Red Shoes Rock” con una prima edizione che, si spera, diventi un appuntamento fisso.

Sabato 26 febbraio si esibirà la rock cover band Giudybrutto che ha abbracciato immediatamente l’iniziativa.

Durante l’ evento ci sarà un’ asta benefica di oggetti creati dalle volontarie dell’associazione e non solo. L’obiettivo è quello di raccogliere quanti più fondi possibile. Appuntamento, dunque, alla sera nel locale di via Maestri del Lavoro, punto di riferimento per la musica live.

L’Associazione Icore, con sede in Gorla Maggiore (Piazza Martiri della Libertà), è un luogo di ascolto ed accompagnamento per donne vittime di violenza, vissuta principalmente all’interno delle mura domestiche, ed opera nell’ambito dei Comuni della Valle Olona e limitrofi.

Il Centro nasce nel 2012 nell’ambito del “Progetto Pari Opportunità della Provincia di Varese” che vede la collaborazione dell’Ambito della Valle Olona. Formato da un gruppo di volontarie, opera col sostegno del Comune di Gorla Maggiore e dell’Azienda Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

Attraverso l’ascolto empatico, l’accoglienza e la comprensione mette la donna al centro della sua storia, affinchè prenda consapevolezza dei propri bisogni e costruisca un nuovo progetto di vita. Aiuta le donne a comprendere le dinamiche del maltrattamento, a riconoscerne i segnali, ad individuare le reti familiari e sociali positive, si cercano le soluzioni più adatte.

L’Associazione Icore si avvale della collaborazione di psicologhe, legali, forze dell’ordine, consultori, associazioni di volontariato. Opera in rete con i Servizi Sociali dei Comuni coinvolti e con gli altri Centri Antiviolenza della Provincia di Varese.

