Incidente sul lavoro a Cantù, gravissimo un 30enne trovato in una pressa

Incidente sul lavoro in un’azienda di Cantù. È successo intorno alle 17.30 in uno stabilimento di via Brianza e ha coinvolto un operaio di 30 anni. L’uomo è stato trovato schiacciato sotto una pressa. (immagine di repertorio)

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con elisoccorso, automedica e ambulanza e -dopo le prime operazioni sul posto- il ferito è stato trasferito in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

Secondo le prime informazioni l’operai ha riscontrato traumi multipli da schiacciamento a testa, volto e torace con ustioni di 2° e 3° grado al volto e sul torace.

Da quanto si apprende l’evento non è stato testimoniato da altre persone presenti sul posto e la dinamica è al vaglio delle Forze dell’Ordine.