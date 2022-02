“Con l’Insubria stiamo scalando le classifiche internazionali”

«Tre anni fa è avvenuto il grande cambiamento che ha investito l’ateneo. Abbiamo rimesso in discussione tutto il budget per orientare la spesa verso gli indirizzi per l’attuazione del piano strategico».

Il direttore generale dell’Università dell’Insubria Marco Cavallotti fa un bilancio della nuova stagione e guarda ad alcuni risultati dell’ateneo.

«L’Insubria non si ferma alle tre città, che vuol dire che non è solo Varese, Como e Busto Arsizio. La dimensione dell’Università è allargata a tutto il territorio e i nostri studenti son pronti per affrontare il mondo. Chi studia da noi trova lavoro in tempi ristretti e sono impiegati in attività che hanno un reddito maggiore rispetto al resto del territorio italiano. A fronte di un calo medio degli iscritti del 4% a livello nazionale, noi stiamo mantenendo i nostri numeri e non solo, abbiamo degli incrementi. Quest’anno abbiamo notato che arrivano studenti da Milano e da tutta la Lombardia, non solo per la qualità dell’insegnamento ma anche per i servizi offerti. Partecipiamo ad un gruppo di good practices con altri atenei italiani e continuiamo a confrontarci costantemente con loro e anche in periodo di pandemia il nostro ateneo ha erogato servizi di qualità. Ci posizioniamo per ogni aspetto nel quadrante più alto e stiamo scalando le classifiche internazionali».