L’Università dell’Insubria ha un nuovo direttore generale

Marco Cavallotti è il nuovo direttore generale dell’Università dell’Insubria. Il nuovo manager prenderà servizio il primo luglio prossimo. Proviene da una pluriennale esperienza alla Statale e alla Bicocca di Milano, e di recente a Pavia. Rimarrà in carico per tre anni.

«Ringrazio Gianni Penzo Doria per il l’ottimo lavoro svolto dal 2014 come direttore generale dell’Insubria -a commentato il Rettore Angelo Tagliabue – e per aver saputo portare il suo approccio umanistico al mondo accademico. Accolgo Marco Cavallotti, uno dei protagonisti del Progetto Bicocca, certo che farà bene anche da noi».

L’ex manager aveva rassegnato le dimissioni nel marzo scorso. La ricerca di un sostituto era partita subito ma, a causa di diverse circostanze, si è arrivati solo a giugno a individuare una figura nuova.

Nato a Pavia nel 1960, laureato in economia e commercio, Marco Cavallotti ha iniziato la sua carriera all’Università degli Studi di Milano come supervisore e coordinatore di progetti riferiti a sedi universitarie. Alla Bicocca Cavallotti ha poi ricoperto vari incarichi, tra cui quello di direttore generale nel 2017, si è occupato di gare e appalti e di numerosi progetti all’estero.

Così Cavallotti racconta in sintesi il suo progetto per l’ateneo: «Sono particolarmente affezionato all’Università dell’Insubria: ho lavorato qui per creare le prime infrastrutture ancor prima del decreto istitutivo dell’ateneo. Per questo ho sempre seguito attentamente la sua crescita, l’evoluzione e i successi conseguiti. Il mio è quindi un ritorno, con un ruolo diverso e con l’esperienza maturata nel frattempo in ambiti più estesi. Le università pubbliche vivono una situazione difficile, dovendo da un lato misurarsi con i vincoli burocratici di una pubblica

amministrazione e dall’altro partecipare attivamente alla corsa verso il futuro. Snellire i processi della macchina amministrativa e motivare la squadra sono i miei principali obiettivi, per consentire alle professionalità eccellenti, nella formazione e nella ricerca, e già ampiamente presenti in ateneo, di emergere e competere con efficacia».