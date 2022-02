La Futura Busto Arsizio vola a Marsala per difendere il quarto posto

Nella trasferta più lunga dell’anno, quella siciliana di Marsala, la Futura Volley Giovani prova a scrollarsi di dosso la serie di sconfitte che hanno fermato la risalita verso il vertice delle biancorosse. Le bustocche hanno perso anche il recupero di mercoledì sera a Montichiari, contro la capolista Brescia (3-0), mostrando per lo meno un buon atteggiamento ma senza riuscire a incamerare punti.

La Sigel Marsala guidata in panchina dal leggendario ex azzurro Marco Bracci (3 mondiali, 6 scudetti, 4 Champions e mille altri trofei) non è però certo l’avversaria più morbida per riprendere a fare punti. Le siciliane sono quinte e tallonano la Futura (quarta) con tre soli punti di distacco. Il turno interno può essere quello del riaggancio e così le biancorosse dovranno dare tutto per evitare un altro stop.

Marsala può contare su un’ottima diagonale composta dall’opposto Okenwa e dalla palleggiatrice Scacchetti e ha in posto 4 un’ex Cocca come Aurora Pistolesi; le siciliane hanno anche fatto il pieno di morale nel turno precedente, vincendo in cinque set sul campo di Olbia.

La gara si disputerà alle 16 di domenica 20 febbraio al palasport “Bellina”, un leggero anticipo che consentirà alla Futura un rientro meno impervio alla base. «A Brescia abbiamo perso un’occasione – ha spiegato la centrale Luisa Casillo – Non siamo state abbastanza incisive in attacco e abbiamo fatto fatica a realizzare il nostro gioco. L’impegno però c’è da parte di tutte le ragazze: dobbiamo difendere meglio ed essere più concrete in avanti, speriamo in una risposta dalla trasferta di Marsala»