La primavera porta la rivoluzione di piazzale Solaro a Busto Arsizio

La Giunta di Busto Arsizio si è riunita oggi su alcuni argomenti di interesse pubblico. Tra le decisioni della Giunta che si è svolta oggi si segnala l’atto di indirizzo che cambierà le funzioni e, parzialmente, il volto di piazzale Solaro, nel quartiere San Giuseppe.

RIVOLUZIONE IN PIAZZALE SOLARO

La Giunta ha approvato un atto di indirizzo per migliorare la sicurezza stradale in piazzale Solaro: a seguito dello spostamento dei capolinea del servizio del trasporto pubblico locale si è infatti ravvisata la necessità di procedere a un primo intervento di sistemazione dell’area dove sostavano gli autobus, con la riqualificazione della segnaletica stradale e la posa di elementi di arredo urbano per la messa in sicurezza dei pedoni e per l’incremento dell’offerta di sosta pubblica.

Gli interventi

Verrà prolungato l’attraversamento pedonale di via Filzi, lungo corso Italia, fino all’isola spartitraffico di piazzale Solaro per il completamento del percorso pedonale; l’area precedentemente destinata allo stazionamento degli autobus, verrà trasformata in parcheggio a pagamento, in modo da rendere omogenea la sosta nel piazzale e garantire una miglior alternanza della diversa utenza; l’area verrà chiusa mediante fioriere o altro dissuasore di sosta delle uscite in piazzale Solaro dai parcheggi; potenziata la segnaletica orizzontale presente all’intersezione Maino/Solaro con tracciamento e delimitazione delle corsie di canalizzazione e frecce direzionali di svolta a destra e sinistra, per i veicoli provenienti da via Maino in direzione di corso Italia e di svolta verso piazzale Solaro, per i veicoli provenienti da corso Italia; sarà messa in sicurezza la zona delle pensiline delle fermate TPL, con tracciamento della segnaletica orizzontale di fermata BUS; verrà posizionata la segnaletica di divieto di transito (eccetto titolari di contrassegno ex art. 188 del C.d.S. e autorizzati), sulla rampa di accesso all’ingresso dell’ospedale;

verrà realizzata una corsia pedonale nel tratto di piazzale Solaro privo di marciapiede per il completamento del percorso pedonale fino a corso Italia. L’avvio dei lavori è previsto per metà marzo.

«Si tratta di un intervento che giunge in maniera tempestiva a risolvere i problemi di sicurezza di una piazza molto frequentata, il merito è di un lavoro di squadra a cui hanno partecipato l’ufficio viabilità, il settore opere pubbliche e Agesp – afferma l’assessore alla partita Salvatore Loschiavo -. In un secondo momento attiveremo un’ iniziativa di coinvolgimento dei cittadini per il miglioramento estetico e la valorizzazione dell’entrata storica dell’Ospedale».

INCLUSIONE SOCIALE

La Giunta ha dato il via libera al Piano di Zona per il triennio 2021/2023: la delibera sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale programmato per il 10 febbraio. Oltre al Piano, che contiene le linee di indirizzo per la programmazione sociale elaborate in seguito all’attività di consultazione degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative come previsto dalla legge regionale, sono state approvate anche le schede progettuali relative alla programmazione sovrazonale da attuarsi con l’Ambito territoriale di Gallarate e con l’Ambito territoriale di Castellanza per accedere al sistema premiale e l’Accordo di Programma da sottoscrivere con ATS dell’Insubria e con ASST Valle Olona.

«Il contesto in cui prende avvio la nuova programmazione ha carattere di straordinarietà ed estrema complessità alla luce della pandemia. L’emergenza ha indubbiamente comportato criticità, oltre che sul piano sanitario e sociosanitario, anche su tutta la filiera sociale di presa in carico – scrive l’assessore all’inclusione Sociale e Salute Paola Reguzzoni nell’introduzione al Piano -. Tale crisi, inevitabilmente, influenzerà l’organizzazione dei servizi sociali nei prossimi anni, sia in un’ottica di breve-medio periodo, come risposta immediata alle ricadute sociali della pandemia; sia in un’ottica di medio-lungo periodo, con i cambiamenti che verranno innescati nella programmazione e nella costruzione del welfare locale in risposta ai nuovi bisogni e alle nuove fragilità. Attraverso il Piano di Ripresa e Resilienza, la crisi offre però una opportunità storica di investimento e la possibilità, unica, di poter riformare il concetto di Segretariato Sociale. Una sfida difficile ed ardua che coinvolgerà in tutte le sue componenti questo assessorato e che, se ben sfruttata, potrà portare ad una sua completa riorganizzazione e riforma».

PERSONALE

Approvato anche un atto di indirizzo per l’adesione al programma “DoteComune” di Anci Lombardia che consiste in percorsi di formazione/orientamento al lavoro attraverso tirocini extra-curriculari nei Comuni associati ad ANCI Lombardia.

Uno strumento sperimentato con successo in questi anni e che ha permesso a numerosi disoccupati di acquisire competenze e conoscenze utili al loro futuro lavorativo e all’Amministrazione di poter contare su persone motivate e pronte a offrire il loro contributo. La spesa per le Amministrazioni Comunali ammonta ad € 4.800,00 per ciascun tirocinio di 12 mesi.