La Uyba combatte ma non basta contro Conegliano

Niente da fare per la Uyba che contro Conegliano perde per 0-3 (21-25 21-25 23-25), dopo una partita dalle grandi emozioni e combattuta punto a punto.

Stevanovic e compagne sono brave a mettere pressione alle pantere anche se poi non riescono a finalizzare per portare a casa la vittoria. Nulla da fare contro una Egonu scatenata, autrice di 29 punti e servita magistralmente da Wolosz. Bella prova corale per tutte le biancorosse che hanno dimostrato di essere in grande forma.

La partita

Primo set – Parte subito forte la Uyba che si porta sul 3-0. Folie scalda il braccio e la Imoco guadagna terreno (5-4). L’ace di Mingardi vale il 9-6. Egonu prende in mano la situazione e si procede punto a punto in una partita intensa ed esaltante. Pummer porta le sue in vantaggio (16-17) e Musso chiama time-out. Sul finale la Uyba pasticcia un po’ e regala spazio alle avversarie che se ne approfittano (19-20). L’ace di Egonu vale il 21-24 e a chiudere il set pensa Folie (21-25).

Secondo set – Il parziale inizia in equibrio con le due formazioni che procedono punto a punto (4-4), esaltando i tifosi presenti sugli spalti. Si continua così anche per tutta la parte centrale del set. Plummer mette a terra il 16-19 e anche Egonu non lascia respiro. La Uyba rallenta il ritmo e subisce il gioco delle avversarie che chiudono con la schiacciata di Egonu (21-25)

Terzo set – Buona la partenza delle padrone di casa che si portano sul 9-5 costringendo Santarelli a fermare il gioco. Al rientro in campo la situazione non cambia e Gray mette a terra il +4 (11-7). Egonu è inarrestabile e mette a terra un punto dietro l’altro (12-10). Tutti gli scambi sono di grande intensità e Conegliano mantiene la rotta. Egonu guadagna il punto numero 24 ma Mingardi tiene vive le speranze di Busto- 23-24. A chiudere i conti ci pensa Egonu, 23-25.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (21-25 21-25 23-25)

Uyba: Bosetti 2, Stevanovic 8, Poulter 2, Gray 11, Olivotto 6, Mingardi 15, Zannoni (L), Ungureanu. Non entrate: Colombo, Battista, Bressan, Herrera Blanco, Monza, Cerbino (L). Imoco Volley: Wolosz 2, Plummer 17, Vuchkova 5, Egonu 29, Courtney 4, Folie 5, De Gennaro (L), Sylla, Caravello. Non entrate: Gennari, Frosini, Fahr (L), Omoruyi, Munarini

Note. Durata set: 25′ 25′ 27′