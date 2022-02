Lite nella notte e coltello: 31enne ferito a Mozzate

Toccherà ai carabinieri di Cantù ricostruire esattamente i fatti avvenuti nel cuore della notte a Mozzate, dove un uomo di 31 anni è rimasto ferito alle mani da un’arma da taglio.

L’allarme è scattato appunto nel bel mezzo della notte, alle 4: l’uomo ha bussato direttamente alla sede di via Pertini dell’SOS Mozzate, riconosciuto presidio di soccorso nella zona. Il giovane uomo ferito è stato trasferito immediatamente all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, ferito ma non in immediato pericolo di vita.

(Foto: pagina facebook Sos Mozzate)

Sul posto anche una gazzella dei carabinieri della compagnia di Cantù (competente per la zona, in provincia di Como). Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un diverbio tra due conoscenti, in una casa di via Castiglioni, nel centro del paese: l’uomo si sarebbe ferito mentre cercava di difendersi o di sottrarre il coltello al conoscente. Le ferite non sono gravi: l’eventuale denuncia d’ufficio dipenderà dalla prognosi (ovviamente la persona offesa può fare querela di parte),