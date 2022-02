Mastini, un derby che va vinto: giovedì sera è sfida con il Como

È tempo di vincere un derby, per i Mastini Varese. Messa in cassaforte la qualificazione ai playoff e sculacciata la capolista del QualiRound Dobbiaco (con il netto 6-3 di domenica scorsa), la squadra di coach Matteo Malfatti è ora chiamata a ristabilire una gerarchia che in passato non era mai massa in discussione, quella sul Como.

La squadra lariana è stata, fino a qui, autrice di un ottimo percorso tant’è vero che in classifica sopravanza i gialloneri di tre lunghezze (22 a 19 nella graduatoria della seconda fase) dopo averlo fatto anche nella prima parte di regular season. Ma soprattutto il Como ha vinto i tre precedenti stagionali, motivo per cui la partita di giovedì 17 sulla pista di Casate (20,30) dovrà essere affrontata con il coltello tra i denti dai Mastini chiamati a dare una gioia ai propri tifosi contro i rivali territoriali.

Il Varese, da parte sua, si presenta all’appuntamento forte del nuovo assetto “alla canadese” che ha portato ad aumentare la potenza di fuoco della squadra e la solidità difensiva oltre a dare alternative importanti tra le diverse linee. Il Como, guidato dall’ex tecnico giallonero Da Rin (e ricco di tanti giocatori già visti con la maglia giallonera) appare molto pericoloso nella situazione di uomo in più: la statistica della seconda fase dice che Ambrosoli e compagni realizzano in poweplay nel 43,5% delle circostanze, meglio di ogni altra squadra della IHL (il Varese, con il 20%, è quarta). E spesso la stoccata decisiva arriva dal messicano volante Hector Majul Villasenor, 9 reti nel QualiRound.

Per contro gli uomini di Da Rin non appaiono così ferrati nel penalty killing (appena il 57%, il Varese ha l’82%), una situazione di cui i gialloneri si devono ricordare una volta sul ghiaccio e, soprattutto, devono sfruttare a dovere. La partita di Casate sarà infine fondamentale per i piazzamenti sulla griglia playoff: il Dobbiaco è poco più avanti e ha una partita in più, quindi tutto è ancora da scrivere in questo senso. Ammesso che il Varese vinca, altrimenti la vetta del round sarà affare delle due rivali.