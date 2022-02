Mille multe in due mesi: in Canton Ticino prevenzione e controlli per chi usa il cellulare alla guida

Si è chiusa a inizio febbraio la campagna di prevenzione “Distratti mai”, svolta dalla Polizia cantonale nell’ambito del progetto Strade sicure del Dipartimento delle istituzioni.

Gli agenti hanno avviato un’azione di prevenzione sui pericoli derivanti dall’utilizzo del cellulare alla guida, effettuando delle momenti di sensibilizzazione ma anche controlli mirati che si sono tradotti in numerose sanzioni nei confronti dei conducenti sorpresi al volante mentre usavano il telefonino.

Anche in CantonTicino, dunque, l’uso di questi apparecchi durante la guida continua a essere una pratica frequente: “Un comportamento non solo illegale, ma che mette in serio pericolo l’incolumità propria e degli altri utenti della strada – scrive in una nota il capo progetto di Strade sicure Renato Pizolli – Appare quindi importante e opportuno rammentare che l’uso del telefonino, ad esempio per un selfie alla guida o per la lettura di un messaggio, oltre che essere un comportamento illegale allunga fortemente i tempi di reazione”.

Accanto all’attività di sensibilizzazione, la campagna appena conclusa ha permesso di effettuare sull’arco di due mesi (dicembre e gennaio) 375 controlli della circolazione durante i quali sono state elevate 1.018 contravvenzioni tra multe disciplinari (853) e contravvenzioni intimate con procedura ordinaria (165).

Da segnalare, tra le varie denunce, quelle nei confronti di un conducente di autocarro sorpreso mentre effettuava una videochiamata con WhatsApp, di un conducente d’auto che stava manipolando un navigatore e di un autista con licenza in prova che stava usando il cellulare.

Analoghe attività di prevenzione e repressione da parte della Gendarmeria della Polizia cantonale saranno effettuate anche nei prossimi mesi.