NO alla guerra in Ucraina, domani il presidio in Piazza Monte Grappa

Sta girando sul web in queste ore l’invito per tutti i cittadini della città di Varese ad unirsi domani, venerdì 25 febbraio, al presidio organizzato dalle 18 alle 20 in Piazza Monte Grappa per dire NO alla guerra in Ucraina.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” cita il volantino.

Un momento di raccoglimento organizzato da ArciGay Varese, Arci Varese, CGIL, CISL, UIL, Libera, Rete Sociale degli Studenti di Varese, A.N.P.I. e Acli Varese, che si unisce agli altri presidi che in queste ore sono scesi in piazza, in Italia e nel mondo, contro questa guerra che ha sconvolto le vite di tutti, con la speranza che a vincere sia la pace.