Somma Lombardo a fianco dell’Ucraina: “Solidarietà al popolo ucraino”

Una serata strana per la politica sommese, riunitasi ieri, giovedì 24 febbraio, in consiglio comunale, al punto da indire una capigruppo per lavorare a una mozione che esprimesse la piena solidarietà del Comune di Somma Lombardo al popolo ucraino e una forte condanna all’azione della Russia. (Foto d’archivio)

Così, il consesso ha espresso “ferma condanna per l’invasione dell‘Ucraina da parte della Russia e per i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale, al fine di sottomettere uno Stato sovrano, rifiutando ogni tentativo di intesta negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa”.

Il Comune ha, dunque, chiesto al governo nazionale (rifacendosi all’articolo 11 della Costituzione italiana) e agli Stati europei di “impegnarsi in un’iniziativa di contrasto all’aggressione, assumendo le misure necessarie, compreso un intervento umanitario a supporto del popolo ucraino“.

Il pensiero è poi stato indirizzato al popolo ucraino: “Ci impegniamo a far sentire al popolo ucraino la solidarietà dei cittadini sommesi e la ferma condanna alla politica espansionistica del governo russo e a partecipare, laddove possibile, a tutte le iniziative nazionali e internazionali in favore delle vittime di questo atto di violenza che colpisce il cuore dell’Europa“.

Tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza hanno votato a favore della mozione, escluso Alberto Luigi Nervo (Sommasì)