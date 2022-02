I sindaci della Valle Olona condannano l’aggressione russa: “Ritorni presto la pace in Ucraina”

I Sindaci dell’Ambito della Valle Olona (Castellanza, Marnate, Solbiate Olona, Gorla Minore, Gorla Maggiore, Olgiate Olona e Fagnano Olona), riuniti in assemblea in data odierna, prima dell’inizio della seduta, alla luce della grave situazione che si è generata a livello internazionale a seguito del conflitto Russia- Ucraina, esprimono solidarietà e vicinanza al popolo ucraino e a tutte le persone di origine ucraina residente in Italia.

Ribadiscono la ferma condanna per l’invasione, chiedendo la fine immediata dei bombardamenti sulle città.

Auspicano che prevalga una soluzione diplomatica che riporti la pace in quella tormentata Regione, così come in ogni altro angolo del mondo interessato da conflitti armati.

In conclusione i Sindaci fanno proprie le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: “Non possiamo accettare che la follia della guerra distrugga quello che i popoli d’Europa sono stati capaci di costruire e realizzare in questi sette decenni in termini di collaborazione, di pace, di ricerca di obiettivi comuni nel nome dell’umanità”.