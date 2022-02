Otto nuove videocamere a Ternate

A Ternate otto nuove videocamere di sorveglianza monitoreranno costantemente alcune aree del paese. Il Comune ha potenziato il servizio di videosorveglianza al fine di aumentare la sicurezza e la quiete pubblica, ma anche per contrastare possibili episodi di vandalismo.

In particolare, tre videocamere sono state posizionate in via Donizetti, nell’area del parco pubblico e del centro sociale. In via Milano, invece, all’altezza della nuova rotatoria sono state installate cinque telecamere.

In Via Roma sono poi state riattivate altre due videocamere già presenti all’ingresso del parco Berrini.