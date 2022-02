Progetto Erasmus per gli studenti dell’Isis Stein di Gavirate che hanno discusso con i coetanei europei

Si sono concluse le attività che gli studenti e i docenti dello Stein di Gavirate hanno organizzato per accogliere virtualmente le scuole partner del progetto Erasmus K 229 BEGEGNEN-VERSTEHEN-WERTSCHÄTZEN, incontrarsi – capire – apprezzare.

Il progetto finanziato con fondi europei Erasmus K si è svolto in lingua tedesca e aveva l’obiettivo di diffondere il messaggio che l’unica via per un vero dialogo e scambio interculturale è quella di incontrarsi per capirsi e dare valore alle culture diverse dalla propria. Nel progetto sono coinvolte, oltre allo Stein altre cinque scuole di Estonia, Romania, Polonia, Grecia e Bulgaria.

Il progetto è partito nel 2019 con un incontro in presenza in Polonia, seguito, nel febbraio 2020, da un incontro in cui tutte le ragazze e i ragazzi coinvolti si sono incontrati sull’isola di Corfù. Da quel momento in poi non è stato più possibile pianificare e organizzare incontri in presenza a causa della pandemia, tuttavia i docenti delle scuole partecipanti si sono affidati alla tecnologia e si sono impegnati per garantire una continuità a un progetto che consente agli studenti europei di incontrarsi e conoscersi in un contesto culturalmente stimolante.

In questo modo, la scuola di rumena di Brasov ha organizzato la mobilità online nelle giornate del 20, 21 e 22 dicembre a cui hanno partecipato 13 studenti delle quarte e quinte del liceo linguistico e del tecnico turistico dello Stein.

La sessione organizzata dall’istituto di Gavirate, sotto la regia delle prof.sse Zitti e Berra, ha proposto ai partecipanti attività per un approfondimento sul lavoro e il significato della professione del giornalista e dello scrittore con incontri e interviste a professionisti di lingua tedesca e uno sguardo alle tecnologie utilizzate per la diffusione delle informazioni online.

Le giornate sono state aperte da un saluto del sindaco di Gavirate Silvana Alberio e della dirigente scolastica dell’istituto Laura Ceresa, a sottolineare l’importanza che hanno questi momenti.

Gli scambi Erasmus offrono una possibilità unica alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi per conoscere culture diverse incontrando i propri coetanei di altri paesi e per sviluppare una consapevolezza civica europea che potrà contribuire a costruire un’Italia e un’Europa migliori.