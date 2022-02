Radio Village Network di Bodio Lomnago ospiterà Selvaggia Lucarelli per un progetto a favore di “Magari Domani ONLUS“

Da ormai 2 anni Radio Village Network e Magari Domani ONLUS collaborano per la produzione di diversi programmi radiofonici. Attualmente il lunedì e il mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 va in onda “Magari Domani Web”, da qualche settimana il lunedì sera dalle 21.00 Manuele Mileo è uno degli opinionisti di “Sport in Rete” ed ogni venerdì dalle 21.00 alle 22.30 “Village” è ormai un appuntamento super atteso. Questo venerdì sera Stefano Dani e Paolo Gheller, con il contributo di Camilla Del Torchio, che fa parte della Cooperativa Sociale “Magari Domani ONLUS” ospiteranno due ospiti eccezionali: Selvaggia Lucarelli (foto wikipedia) famosissima giornalista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica, commediografa e attrice teatrale italiana e Jalisse Bascià, finalista di “All Together Now”, talent show condotto da Michelle Hunziker.

“In questi ultimi mesi dobbiamo essere grati a tantissime persone che scelgono di intervenire nella nostra trasmissione, nomi altisonanti che hanno una grande sensibilità” – dichiara Stefano Dani, direttore di Radio Village Network – “Siamo consapevoli che tutto ciò avviene perché questi personaggi scelgono di sposare il progetto sociale che stiamo portando avanti in collaborazione con Magari Domani ONLUS. Queste trasmissioni e questi ospiti gratificano il percorso che Camilla ed altri ragazzi della Cooperativa stanno facendo in radio”.

“Ci stiamo prendendo gusto!” – ci racconta Riccardo Cogliati, educatore professionale di Magari Domani ONLUS che segue il progetto – “sempre più VIP stanno partecipando alle nostre trasmissioni e questo credo sia un sintomo che la trasmissione piace ma soprattutto che il progetto di inclusione sociale viene apprezzato in quanto tale”.

“La situazione è quasi surreale, stanno aderendo sempre più personaggi di spicco.” – ci raccontano le educatrici di Magari Domani ONLUS – “La lista si allunga ogni settimana ormai e tutte queste persone contribuiscono a rendere visibili le tante esperienze che le nostre ragazze ed i nostri ragazzi vivono quotidianamente nel loro percorso educativo”.

Quest’anno Radio Village Network ha avuto l’onore di avere grandi ospiti: a dicembre Eros Ramazzotti, mentre di recente il cantautore Sergio Caputo e l’ex campione di kayak Antonio Rossi.

Radio Village Network trasmette dalla sede di Bodio Lomnago (VA) dal 2013 ed è una radio web che potete ascoltare in tutto il mondo all’indirizzo www.radiovillagenetwork.it oppure tramite APP sui vostri dispositivi mobili