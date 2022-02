Rifacimento della fognatura in via Dante a Luino: partiti gli scavi

Il primo colpo di benna è stato dato pochi giorni fa, dopo avere ripulito dalle sterpaglie l’area interessata dagli scavi. Hanno così preso avvio ufficialmente i lavori per la sostituzione della fognatura a gravità in via Dante a Luino.

L’opera si è resa necessaria sia per il deterioramento della condotta, sia perché il tracciato attuale presenta delle accentuate contropendenze, causa di malfunzionamento, rigurgiti importanti e ostruzioni.

Saranno posate a 2,5 metri di profondità sotto la strada 770 metri di tubazioni in gres dal diametro di 60 centimetri, sino a raggiungere l’incrocio con via Amendola. Altri 70 metri circa di condotte serviranno a collegare questo tratto principale alle vie laterali Isola dei Fiori, Sant’Onofrio e Don Folli. Inoltre, l’intervento prevede il rifacimento di tre scolmatori malfunzionanti posti lungo il percorso della nuova fognatura.

Complessivamente, l’investimento previsto è di 630.000 euro e rientra nel progetto più ampio – da circa 6 milioni di euro – di adeguamento del sistema fognario cittadino e prevede anche la realizzazione della vasca di prima pioggia in piazza Libertà. Anche per quest’altro intervento i lavori sono già iniziati lo scorso mese con la rimozione delle lastre che pavimentavano la piazza.

«I lavori di via Dante – dicono i tecnici di Alfa srl, il gestore idrico integrato della provincia di Varese e committente dell’opera – consentirà di evitare malfunzionamenti e l’innesco indesiderato degli scolmatori, oltre a rendere più agevole la manutenzione della struttura. La tubazione che poseremo è in grado di ricevere i valori di portata così come previsto dal Regolamento Regionale 6/2019».