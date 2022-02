I ristoranti di Busto Arsizio celebrano la cucina bustocca

Dal 26 febbraio al 6 marzo, il Magistero dei Bruscitti, promuove, con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, la prima edizione della Settimana della Cucina Bustocca. Il cibo di una volta, dei ricordi, delle emozioni si potrà gustare in una decina di ristoranti, che per tutta la settimana proporranno nei loro menu almeno una specialità tra Bruscitti, Risotto e luganega, Polpette con le verze e Rustisciana.

«L’iniziativa ”Settimana della cucina bustocca” ha il merito di promuovere contemporaneamente le nostre tradizioni, in questo caso declinate nella nobile forma dei piatti tipici locali, e le nostre attività commerciali, nello specifico alcuni ristoranti della città. Come naturale conseguenza, il nostro territorio e il suo sviluppo» – commenta la vicesindaco e assessore a Cultura, Identità e Sviluppo economico Manuela Maffioli.

«Un progetto illuminato – prosegue – ideato dal ‘Magistero dei Bruscitti’, associazione culturale che siede al Tavolo Identità ‘, che bene si inserisce nella poliedrica azione di promozione del territorio che l’Amministrazione comunale sta conducendo su più fronti e che, anche per questo, patrocina e promuove con convinzione».

«Le rassegne dedicate alle eccellenze gastronomiche hanno sempre successo e così abbiamo pensato di proporre questa iniziativa nella nostra Busto: ci auguriamo che sia i bustocchi, sia chi verrà da fuori potranno apprezzare i piatti della tradizione che saranno cucinati rigorosamente secondo le nostre ricette originali» – afferma il Maestro Edoardo Toia.

A tutti coloro che assaggeranno una delle golosità della cucina bustocca, sarà regalata la ricetta originale dei Bruscitti di Busto Arsizio, in modo che possano replicare il piatto anche a casa, in famiglia, e far conoscere i segreti delle preparazioni anche ai più giovani.

Partecipano alla Settimana:

RISTORANTE MIRO’ 0331 623310, Via Roma 5, Busto Arsizio

OSTERIA DUL TARLISU, 0331 631728, Via Foscolo 2, Busto Arsizio

BUAR BISTROT, 0331 678239, Via Cardinal Tosi 9, Busto Arsizio

RISTORANTE IL BAUSCIA, 03331 075823, Piazza C. Colombo 4, Busto Arsizio

RISTORANTE CRAZY POINT, 0331 635277, Viale Pirandello 25, Busto Arsizio

RISTORANTE VILLA SANT’UBERTO, 0331 075951, Viale Toscana 200, Busto Arsizio

RISTORANTE CASCINA DEL LUPO, 0331 328965, Via Romagnosi 5, Busto Arsizio

RISTORANTE IDEA VERDE, 0331 629487, Via S. Francesco 12, Olgiate Olona

RISTORANTE CIELO E VINO, 0331 432553, Via E. Toti 28, Dairago

Dopo questa edizione organizzata in concomitanza con il Carnevale, è possibile che nel 2022 la Settimana si svolga due volte: l’intenzione del Magistero è infatti quella di calendarizzare definitivamente l’iniziativa in autunno, subito dopo il Dì dei Bruscitti che tradizionalmente si celebra il secondo giovedì di novembre.